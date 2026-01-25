https://news.day.az/world/1811840.html Взрыв в Армении - погиб водитель мэра В городе Горис в Армении в результате взрыва гранаты погибли два человека, ещё один получил ранения. Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство внутренних дел Армении. В МВД отметили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.
Взрыв в Армении - погиб водитель мэра
В городе Горис в Армении в результате взрыва гранаты погибли два человека, ещё один получил ранения.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство внутренних дел Армении.
В МВД отметили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.
По данным СМИ, в результате взрыва погибли водитель мэра Гориса Аруша Арушаняна и его дальний родственник.
