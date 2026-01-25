https://news.day.az/world/1811848.html В Турции произошло землетрясение В турецкой провинции Газиантеп произошло землетрясение. Как передает Day.Az, об этом проинформировало местное Управление по чрезвычайным ситуациям на своей странице в социальных сетях. Согласно информации, землетрясение магнитудой 4,1 было зафиксировано в районе Нурдагы. Подземные толчки произошли на глубине 7,82 километра.
В Турции произошло землетрясение
В турецкой провинции Газиантеп произошло землетрясение.
Как передает Day.Az, об этом проинформировало местное Управление по чрезвычайным ситуациям на своей странице в социальных сетях.
Согласно информации, землетрясение магнитудой 4,1 было зафиксировано в районе Нурдагы. Подземные толчки произошли на глубине 7,82 километра. По предварительным оценкам, разрушений и пострадавших нет.
Землетрясение также ощущалось в прилегающих районах.
