Завтра формируется сегодня: суть стратегии Президента Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Завтра формируется сегодня. Прописная, казалось бы, истина. Но слишком часто о ней забывают. Прозрение обычно бывает запоздалым, когда уже, говоря словами известной поговорки, начинают пить "Боржоми" при больных почках. Я же хочу указать на то, как правильно и грамотно сегодня формируется завтрашний день Азербайджана. Нужно всего лишь научиться не только смотреть, но и видеть.

Итак, пресс-служба Президента Азербайджана Ильхама Алиева опубликовала список встреч главы государства на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Безусловно, главное внимание отечественной общественности было приковано к встрече главы нашего государства с Президентом США Дональдом Трампом. Она прошла очень успешно, и обо всех ее перипетиях подробно рассказано в местной и зарубежной прессе.

Но Президент Азербайджана провел в Давосе еще целый ряд ключевых встреч. Глава нашего государства встретился с:

Андре Эстевесом - председателем BTG Pactual

Одиль Рено-Бассо - президентом ЕБРР

Ицхаком Герцогом - президентом Израиля

Мортеном Дирхольмом - вице-президентом Vestas Wind Systems

Ларри Финком - генеральным директором BlackRock

Александром Стуббом - президентом Финляндии

Тедросом Адханом Гебрейесусом - генеральным директором ВОЗ

Адебайо Огюнлеси - главой Global Infrastructure Partners.

Уже много, согласитесь? Глава государства также встретился на ВЭФ с:

Масруром Барзани - премьер-министром Иракского Курдистана

Султаном Ахмед бин Сулайемом - главой DP World

Коннором Тески - президентом Brookfield Asset Management

Мохаммедом бин Абдулрахманом бин Джассимом Аль Тани - премьер-министром и главой МИД Катара

Якобом Ааруп-Андерсеном - гендиректором Carlsberg Group

Адрианом Макдоналдом - президентом Dell Technologies по региону EMEA

Андреем Бабишем - премьер-министром Чехии

Джейми Даймоном - главой J.P. Morgan

Мартой Кос - еврокомиссаром по вопросам расширения

Расселом Харди - гендиректором Vitol.

Одно только перечисление встреч, которые Президент Азербайджана провел в Давосе, впечатляет. Оно свидетельствует об огромном интересе к нашей стране в мире, доказывая возросший авторитет и влияние нашего государства на происходящие на планете глобальные процессы. Это обеспечивает нашей стране стабильное настоящее и будущее.

Вот, например, сегодня стало известно, что президент Финляндии Александр Стубб мог бы стать подходящей фигурой для участия в возможных переговорах Евросоюза с Россией по Украине. Очевидно же, что личное и теплое знакомство этой восходящей звезды европейской политики с главой нашего государства - очень положительный момент. Сейчас и в будущем.

Кроме того, в мире сейчас вовсю обсуждается сообщение о вспышке смертельно опасного вируса Нипах в индийском штате Западная Бенгалия, неподалеку от Калькутты. Как сообщает The Economic Times, в регионе выявлены пять случаев заражения, причем три из них зафиксированы уже на этой неделе. Среди заболевших - врач, медсестра и сотрудник медицинского учреждения.

Вирус Нипах относится к числу наиболее летальных инфекций современности. Уровень смертности при заражении может достигать 40-75%, а в отдельных эпизодах - даже выше. Особую тревогу вызывает тот факт, что на сегодняшний день не существует ни зарегистрированной вакцины, ни специфического лечения. Медики могут лишь поддерживать организм пациента, пытаясь справиться с последствиями инфекции.

Главная причина, по которой подобные новости вызывают глобальную обеспокоенность, заключается в масштабе страны, где вспышка была зафиксирована. Индия - государство с самой большой численностью населения на планете. Более миллиарда человек живут в условиях, где даже локальная эпидемия способна очень быстро превратиться в неконтролируемую угрозу.

В таких условиях вирус, не имеющий ни вакцины, ни лечения, может распространиться значительно быстрее, чем успеют отреагировать власти. Опыт COVID-19 показал: современный мир связан настолько плотно, что инфекция, возникшая в одном регионе, за считанные недели может стать глобальной проблемой. И в этой связи тот факт, что Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с гендиректором ВОЗ, также очень важный момент. Сейчас и в будущем.

Ведь в ходе этой встречи было подчеркнуто успешное сотрудничество Азербайджана со Всемирной организацией здравоохранения, отмечена поддержка нашей страной проектов, реализуемых организацией в различных регионах мира. Кроме того, была подчеркнута добровольная финансовая помощь Азербайджана ряду стран во время пандемии COVID-19. Азербайджан пользуется в глазах ВОЗ очень большим авторитетом и это важно, особенно на фоне тревожных сообщений из Индии.

Крайне важной была и встреча главы нашего государства с главным исполнительным директором одной из ведущих мировых компаний по управлению активами - BlackRock Ларри Финком и основателем, председателем и главным исполнительным директором входящей в ее состав компании Global Infrastructure Partners Адебайо Огунлеси. Напомню, что BlackRock - крупнейшая в мире компания по управлению активами, базирующаяся в США и управляющая триллионами долларов инвестиций для институциональных и частных инвесторов по всему миру.

Компания ведет деятельность более чем в 40 странах на всех шести континентах, оперируя через более 100 офисов по всему миру. Она обслуживает клиентов в более чем 100 странах и территориях. Совершенно очевидно, что партнерства с крупными глобальными инвесторами, подобными BlackRock, могут быть выгодным по нескольким причинам.

Это возможность привлечь крупные иностранные инвестиции в экономику и инфраструктуру, что важно для диверсификации экономики после нефтегазового сектора. Кроме того, это возможность получить доступ к международным финансовым рынкам и передовым инвестиционным стратегиям и укрепить доверие глобальных инвесторов к нашей стране за счет признанного партнера.

Также укажу на то, что на встрече в Давосе с председателем одного из ведущих инвестиционных банков и компании BTG Pactual, управляющей активами на сумму почти 0,5 трлн долларов, Президент Азербайджана говорил о сотрудничестве с ГНФАР. Об этом сотрудничестве глава нашего государства говорил и с председателем и главным исполнительным директором одного из ведущих финансовых институтов мира - американской компании J.P.Morgan, управляющей активами на сумму более 4 трлн долларов.

Ну а на встрече с президентом одной из ведущих мировых IT-компаний - Dell Technologies по Европе, Ближнему Востоку и Африке Адрианом Макдональдом Президент Ильхам Алиев обсуждал создание суперкомпьютерного центра, а также проекты в области создания и модернизации IT-инфраструктуры, сетевого оборудования, центров обработки данных и проектов облачной инфраструктуры, в том числе вопросы сотрудничества в проектировании и внедрении современных дата-центров.

Я могу еще долго и подробно рассказывать о содержании и смысле каждой из встреч, что провел глава нашего государства в Давосе в рамках ВЭФ. Но достаточно и уже перечисленного, чтобы понять главное - формирование будущего еще более авторитетного и уважаемого в мире государства, его экономическое развитие и процветание, так же, как и его защищенность от разного рода глобальных проблем - все это формируется сегодня. Лично Президентом Ильхамом Алиевым. И это тот труд, который оценим не только мы, но и наши будущие поколения.