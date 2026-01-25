«Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Арсенала»

Лондонский "Арсенал" проиграл "Манчестер Юнайтед" в матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, встреча, которая состоялась на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне, завершилась с результатом 2:3. Первый гол в матче стал автоголом: мяч в свои ворота срезал игрок "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес на 29-й минуте. На 37-й минуте манчестерский клуб сравнял благодаря голу Брайан Мбемо, а на 50-й минуте вышел вперед, отличился Патрик Доргу. На 84-й минуте "Арсенал установил равенство на табло, гол оформил Микель Мерино, однако через три минуты Матеус Кунья вывел "Юнайтед" вперед.

"Арсенал" продолжает возглавлять турнирную таблицу АПЛ, в активе команды 50 очков. "Манчестер Юнайтед" идет на четвертом месте, набрав 38 баллов.

В следующем туре национального первенства лондонский клуб на выезде сразится с "Лидс Юнайтед" 31 января, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 18:00 по московскому времени. Манчестерская команда на день позже проведет домашнюю игру с "Фулхэмом", начало матча - 18:00 по Баку.

Голы:

1:0

1:1

1:2

2:2

2:3