В Турции перед полицейским участком бросили взрывной пакет

В турецкой провинции Диярбакыр на улице, где расположен вход в здание полицейского участка, был брошен самодельный взрывной пакет.

Как передает Day.Az, об этом сообщила губернаторская администрация Диярбакыра.

Взрывное устройство было обезврежено специальными подразделениями. После инцидента было установлено, что с места происшествия скрылись двое людей в масках, в отношении которых начата операция по их задержанию.

Отмечается, что меры по установлению личности и задержанию причастных к происшествию продолжаются.

Подробности инцидента пока не раскрываются.