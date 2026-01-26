https://news.day.az/world/1811857.html В Турции перед полицейским участком бросили взрывной пакет В турецкой провинции Диярбакыр на улице, где расположен вход в здание полицейского участка, был брошен самодельный взрывной пакет. Как передает Day.Az, об этом сообщила губернаторская администрация Диярбакыра. Взрывное устройство было обезврежено специальными подразделениями.
В Турции перед полицейским участком бросили взрывной пакет
В турецкой провинции Диярбакыр на улице, где расположен вход в здание полицейского участка, был брошен самодельный взрывной пакет.
Как передает Day.Az, об этом сообщила губернаторская администрация Диярбакыра.
Взрывное устройство было обезврежено специальными подразделениями. После инцидента было установлено, что с места происшествия скрылись двое людей в масках, в отношении которых начата операция по их задержанию.
Отмечается, что меры по установлению личности и задержанию причастных к происшествию продолжаются.
Подробности инцидента пока не раскрываются.
