Трамп предупредил Канаду

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что для Канады заключение торговой сделки с Китаем будет иметь катастрофические последствия.

Как передает Day.AzА, об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

"Канада систематически уничтожает себя, - говорится в публикации. - Сделка с Китаем является для нее катастрофой. Она запомнится как одна из худших сделок любого рода в истории".

"Весь их бизнес переезжает в США", - добавил Трамп, говоря о канадских компаниях.