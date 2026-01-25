https://news.day.az/world/1811855.html Трамп предупредил Канаду Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что для Канады заключение торговой сделки с Китаем будет иметь катастрофические последствия. Как передает Day.AzА, об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.
Трамп предупредил Канаду
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что для Канады заключение торговой сделки с Китаем будет иметь катастрофические последствия.
Как передает Day.AzА, об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.
"Канада систематически уничтожает себя, - говорится в публикации. - Сделка с Китаем является для нее катастрофой. Она запомнится как одна из худших сделок любого рода в истории".
"Весь их бизнес переезжает в США", - добавил Трамп, говоря о канадских компаниях.
