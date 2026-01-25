Правая рука Си Цзиньпина обвиняется в госизмене

Вице-председатель Центральной военной комиссии Китая, считавшийся правой рукой Си Цзиньпина, обвиняется в государственной измене.

Как передает Day.Az, генерал Чжан Юся подозревается в передаче информации о ядерной программе Китая США.

По данным The Wall Street Journal (WSJ), до ареста он считался одним из ближайших помощников Си Цзиньпина.

Отметим, что Коммунистическая партия Китая решила начать расследование в отношении высокопоставленных военных чиновников страны по подозрению в серьезных нарушениях дисциплины и закона.