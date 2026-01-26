Сбор средств с использованием фото больных детей

В последнее время в социальных сетях наблюдается рост числа призывов о помощи детям, нуждающимся в лечении. С одной стороны, такие публикации усиливают в обществе чувство солидарности и сострадания, однако в ряде случаев выявляются факты злоупотребления доверием и эксплуатации благих намерений граждан.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел Азербайджана, был задержан 30-летний Расул Гасанов, подозреваемый в сборе денежных средств под видом помощи больным детям. По данным ведомства, он размещал в социальных сетях фотографии и видеоматериалы с изображением больных детей, сопровождая их эмоциональными текстами и призывами к пожертвованиям. В ходе расследования установлено, что, воздействуя на чувства граждан, он добивался перечисления средств на банковские карты, однако собранные деньги направлялись не нуждающимся, а использовались в личных целях. Данный факт вновь актуализировал общественную дискуссию о том, насколько можно доверять призывам о помощи, распространяемым в социальных сетях.

На этом фоне все чаще спрашивают: как отличить реальную помощь от мошенничества?

Как передает Day.Az, депутат Милли Меджлиса Вюгар Искендеров в комментарии для газеты Kaspi отметил, что с развитием интернета и цифровых технологий количество подобных рисков неизбежно растет. По его словам, оказание помощи нуждающимся является проявлением социальной ответственности и достойным поступком, однако подобные угрозы нельзя игнорировать. Он подчеркнул, что многие граждане не всегда могут отличить достоверную информацию от ложной. По мнению депутата, единственным способом защиты от подобных ситуаций является повышение уровня информированности и осторожности.

Искендеров отметил, что при желании оказать помощь гражданам следует обращать внимание на ряд важных моментов. В частности, необходимо установить личность человека, обращающегося за помощью, собрать о нем подробную информацию, выяснить, действительно ли он проживает по указанному адресу и действительно ли лицо, для которого собираются средства, нуждается в помощи. Только после этого, по его словам, следует принимать решение о переводе средств. Депутат также подчеркнул необходимость общественного контроля и обращения в правоохранительные органы в случае возникновения подозрений.

Основатель благотворительной организации "Гювен" Нигяр Байрамлы сообщила, что подобные мошеннические схемы существовали и ранее, однако в последнее время их количество значительно возросло. По ее словам, такие действия не только мешают тем, кто действительно нуждается в помощи, но и наносят серьезный ущерб деятельности благотворительных организаций. Она отметила, что мошенники нередко используют материалы реальных благотворительных акций, копируя их и размещая на собственных страницах в социальных сетях. При попытке связаться с такими лицами они зачастую блокируют пользователей.

Байрамлы также рассказала, что возглавляемая ею организация в основном осуществляет благотворительную деятельность в регионах и тесно сотрудничает с местными органами исполнительной власти и общественными объединениями. Благодаря этому нуждающиеся лица выявляются официальным путем, а вся информация обязательно проходит проверку. Она добавила, что в социальных сетях часто встречаются публикации с изображениями больных детей на фоне тяжелой музыки и с использованием умоляющей риторики, что является формой визуальной манипуляции. По ее словам, мошенники хорошо знают, как воздействовать на эмоции людей.

Юрист Джейхун Джафарли отметил, что лица, занимающиеся подобной деятельностью, могут быть привлечены к уголовной ответственности по статье о мошенничестве. Он пояснил, что если такие действия совершаются с целью обмана населения и приводят к сбору значительных сумм, они квалифицируются как мошенничество. В случае если полученные средства признаются крупным размером, то есть в диапазоне от 50 тысяч до 500 тысяч манатов, наказание может составлять от пяти до десяти лет лишения свободы. По его мнению, подобные преступления должны наказываться строго, поскольку эксплуатация человеческих чувств подрывает доверие общества и препятствует оказанию помощи тем, кто действительно в ней нуждается. Он также обратил внимание на то, что с развитием искусственного интеллекта стало возможным создавать поддельные изображения и видеоматериалы, что еще больше осложняет ситуацию и формирует недоверие даже к реальным случаям помощи.

Представитель пресс-службы Министерства внутренних дел Эльбрус Ибрагимов сообщил, что в последнее время в социальных сетях часто встречаются призывы наподобие "помощь младенцам", "пожертвования детям с физическими ограничениями", "срочно нужны средства на операцию". Однако во многих случаях такие публикации направлены на манипулирование чувствами граждан и получение денег обманным путем. Он отметил, что подобные действия вызывают путаницу и заставляют сомневаться даже тех, кто искренне хочет помочь. По его словам, в отношении страниц, распространяющих подобные призывы, полиция регулярно проводит оперативно-технические мероприятия. Граждан призывают тщательно проверять информацию перед переводом средств на непроверенные счета и отдавать предпочтение официальным и надежным механизмам оказания помощи.