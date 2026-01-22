Президент Ильхам Алиев поделился публикацией о встречах, проведенных в рамках заседания Всемирного экономического форума в Давосе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился на своих страницах в социальных сетях публикацией о встречах, проведенных главой государства в рамках Ежегодного заседания Всемирного экономического форума в Давосе.

"Встречи Президента Ильхама Алиева в рамках Ежегодного заседания Всемирного экономического форума. Давос, 19-22 января 2026 года".