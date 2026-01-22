https://news.day.az/officialchronicle/1811329.html Президент Ильхам Алиев поделился публикацией о встречах, проведенных в рамках заседания Всемирного экономического форума в Давосе - ФОТО Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился на своих страницах в социальных сетях публикацией, посвященной встречам, проведенным главой государства в рамках Ежегодного заседания Всемирного экономического форума в Давосе. Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
"Встречи Президента Ильхама Алиева в рамках Ежегодного заседания Всемирного экономического форума. Давос, 19-22 января 2026 года".
