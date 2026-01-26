Вундеркинд "Челси" установил редкое достижение в АПЛ

Бразильский вингер "Челси" Эстевао в возрасте 18 лет и 276 дней стал самым молодым за последние 33 года футболистом, сумевшим забить и отдать ассист в одном матче АПЛ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Opta, Эстевао отметился голом и результативной передачей в матче 23-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) против "Кристал Пэлас" (3:1).

На 34-й минуте встречи бразилец открыл счет, а на 50-й минуте ассистировал своему соотечественнику Жоао Педро.

Отметим, что за всю историю турнира лишь один игрок делал это в более раннем возрасте. В апреле 1993 года Нил Шипперли забил и отдал голевую передачу в матче АПЛ в возрасте 18 лет и 164 дней.

Добавим, что Эстевао проводит свой первый сезон в Европе. Летом прошлого года он перешел в "Челси" из бразильского клуба "Палмейрас".