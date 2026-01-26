В Азербайджане изменились цены на сливочное масло

Как мы сообщали ранее, с 1 января в Азербайджане импортная пошлина на сливочное масло была повышена с 5% до 15%. Прогнозировалось, что увеличение импортной пошлины отразится и на ценах на сливочное масло.

Как передает Day.Az, по информации, полученной Milli.Az из источников на рынке, с этой недели наблюдается рост цен на ряд видов сливочного масла.

Повышение цен в основном составляет от 1 маната 50 гяпиков до 3 манатов. В целом фиксируется рост примерно на 10 процентов.

Отметим, что введенная в 2017 году импортная пошлина в размере 15 процентов ранее была снижена до 5 процентов, однако в этом году данная льгота продлена не была.