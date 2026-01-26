В Китае произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на западе Китая в провинции Ганьсу, сообщает Reuters со ссылкой на Центр сейсмических сетей Китая.

Землетрясение произошло в 14:56 по местному времени (10:56 по бакинскому времени) на глубине 10 км, уточнили в центре.

Агентство сообщает, что Тибетское нагорье, где произошло землетрясение, является сейсмически активным регионом и часто страдает от подземных толчков.