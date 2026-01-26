Samsung стала лидером на рынке Android-смартфонов в этой стране
По итогам розничных продаж в Японии в 2025 году (по данным с кассовых терминалов в физических магазинах электроники, а также на основе отчетов крупнейших онлайн-ритейлеров страны) Samsung стала лидером в Android-сегменте.
Как передает Day.Az со ссылкой на IXBT, долгое время титул главного производителя Android-смартфонов в Японии удерживала Sony, однако в последние годы ее позиции ослабли - Sony уступила Google и Samsung, а в 2025 году Samsung закрепила лидерство окончательно.
В список бестселлеров Samsung 2025 года в Японии вошли устройства разных ценовых категорий:
- Бюджетные и среднебюджетные: Galaxy A25, Galaxy A36;
- Флагманы прошлых лет: Galaxy S23, Galaxy S24, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24 FE;
- Новые флагманы: Galaxy S25, Galaxy S25 Ultra;
- Складные устройства: Galaxy Z Flip 6/7 и Galaxy Z Fold 6/7.
Несмотря на успех Samsung, абсолютным королем японского рынка смартфонов остается Apple: она контролирует более 60% японского рынка.
