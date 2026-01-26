Япония пообещала усилить давление на КНДР

Токио будет поднимать вопрос о похищении японских граждан Северной Кореей и усилит давление на Пхеньян ради их возвращения на родину.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил глава аппарата премьер-министра Японии Минору Кихара.

"Мы воспользуемся каждой дипломатической возможностью, чтобы поднять вопрос о похищениях", - заверил Кихара.

Глава аппарата японского премьера подчеркнул, что к этой теме следует привлекать внимание как в самой Японии, так и за пределами страны. Он призвал продемонстрировать КНДР, что Токио стремится к скорейшему возвращению всех похищенных японцев.