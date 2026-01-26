Паром, вышедший из порта Замбоанга в регионе Минданао на Филиппинах, затонул вблизи острова Пилас.

Как передает Day.Az, Служба береговой охраны Филиппин заявила, что в результате крушения парома, на борту которого находились в общей сложности 359 человек - 332 пассажира и 27 членов экипажа, погибли 15 человек.

Отмечается, что поисково-спасательные операции продолжаются, на данный момент из воды были спасены 316 человек, ещё 43 человека числятся пропавшими без вести.

Предполагается, что авария произошла по причине технической неисправности, по факту происшествия проводится расследование.