В Турции вновь произошло землетрясение

В турецкой провинции Балыкесир, отличающейся повышенной сейсмической активностью, произошло новое мощное землетрясение. Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD). Землетрясение магнитудой 4,4 балла по шкале Рихтера произошло в районе Сынырдаг провинции Балыкесир.