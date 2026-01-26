Зеленский сказал, когда Украина будет полностью готова вступить в ЕС

Президент Украины Володимир Зеленский заявил о желании вступить в Евросоюз в 2027 году, когда страна будет полностью технически готова к этому.

Как передает Day.Az, об этом украинский лидер заявил во время пресс-конференции в Вильнюсе с литовским президентом Гитанасом Науседой и президентом Польши Каролем Навроцким. Трансляция велась на официальном YouTube-канале украинского правительства.

Зеленский отметил, что Украина относительно открытий всех кластеров будет готова уже в первом полугодии 2026 года.

"Полностью технически Украина будет готова в 2027 году, на наш взгляд, мы хотим конкретную дату в нашем договоре об окончании войны, чтобы все стороны придерживались договоренностей", - добавил украинский лидер.