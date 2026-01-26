Более 1 млн. домов остались без света в США

Более 1 млн потребителей электроэнергии в США остались без света из-за обрушившейся на страну снежной бури.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PowerOutage.

По его сведениям, перебои с электричеством зафиксированы в 1 018 477 домохозяйствах. Наиболее тяжелая ситуация с обеспечением электроэнергией складывается в штате Теннесси, где без света остались более 300 тыс. потребителей. Значительные перебои в энергоснабжении также наблюдаются на юго-востоке страны, в том числе в Техасе, Луизиане, Алабаме и Джорджии.

Всего режим чрезвычайного положения объявили 23 штата, как указывает телеканал NBC News, предупреждение о неблагоприятных погодных условиях затронуло 185 млн жителей США. 25 января в стране были отменены более 10 тыс. авиарейсов. Президент Дональд Трамп 23 января заявил, что экстренные службы страны готовы к ожидающимся рекордным морозам и снежным бурям.