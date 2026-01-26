Новая Зеландия пересмотрит расходы на финансирование ВОЗ

Новая Зеландия должна серьёзно пересмотреть свои обязательства по финансированию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел страны Уинстон Питерс на своей странице в "X".

Глава МИД подчеркнул, что выход США из ВОЗ поставил под сомнение текущее состояние организации и её эффективность, и продолжил:

"США вышли из ВОЗ. Вот что происходит, когда группа непроизвольно выбранных глобалистских бюрократов безответственно тратит деньги налогоплательщиков".

Министр отметил, что Новая Зеландия также должна серьёзно пересмотреть расходование средств налогоплательщиков на внешние обязательства, а не на внутренние нужды.

Питерс заявил, что ВОЗ превратилась в раздутую организацию, которая не функционирует должным образом, и членство в ней обходится Новой Зеландии в миллионы долларов.