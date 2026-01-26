Названа дата начала весенней сессии Милли Меджлиса в 2026 году

Стала известна дата начала весенней сессии Милли Меджлиса в 2026 году.

Как передает Day.Az, в соответствии с Конституцией Милли Меджлис ежегодно собирается на две очередные сессии - весеннюю и осеннюю.

Согласно Внутреннему регламенту Милли Меджлиса, весенняя сессия начинается 1 февраля и продолжается до 31 мая, осенняя сессия начинается 30 сентября и длится до 30 декабря.

Если 30 сентября или 1 февраля выпадает на выходной день, день голосования либо нерабочий праздничный день, сессия начинает свою работу в первый рабочий день после этой даты.

В 2026 году 30 сентября и 1 февраля приходятся соответственно на воскресенье и среду.

В связи с этим весенняя сессия Милли Меджлиса в 2026 году начнет свою работу 2 февраля, в понедельник.