Названа дата начала весенней сессии Милли Меджлиса в 2026 году
Стала известна дата начала весенней сессии Милли Меджлиса в 2026 году.
Как передает Day.Az, в соответствии с Конституцией Милли Меджлис ежегодно собирается на две очередные сессии - весеннюю и осеннюю.
Согласно Внутреннему регламенту Милли Меджлиса, весенняя сессия начинается 1 февраля и продолжается до 31 мая, осенняя сессия начинается 30 сентября и длится до 30 декабря.
Если 30 сентября или 1 февраля выпадает на выходной день, день голосования либо нерабочий праздничный день, сессия начинает свою работу в первый рабочий день после этой даты.
В 2026 году 30 сентября и 1 февраля приходятся соответственно на воскресенье и среду.
В связи с этим весенняя сессия Милли Меджлиса в 2026 году начнет свою работу 2 февраля, в понедельник.
