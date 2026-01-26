https://news.day.az/politics/1811937.html В Баку состоялась двусторонняя встреча глав МИД Азербайджана и Израиля В Баку проходит двусторонняя встреча министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Государства Израиль Гидеоном Сааром. Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в аккаунте X. Новость обновляется
