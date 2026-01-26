В Габале опрокинулся автомобиль

В Габале произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, происшествие произошло ночью на магистральной дороге Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки в районе поселка Ник.

По предварительным данным, автомобиль марки "Nissan Navara" выехал с дороги и опрокинулся. В результате аварии водитель, 28-летний Метин Ибрагимов, погиб на месте, а пассажир, 26-летний Кянан Ильгар оглу Закирзаде, получил различные травмы.

Пострадавший был доставлен в Центральную районную больницу Огузского района.

В настоящее время проводится расследование.