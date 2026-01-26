В городе Сумгайыт в рамках градостроительных и мер по обеспечению безопасности планируется проведение работ по сносу зданий по пяти адресам.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, речь идет о сносе домов, расположенных в 4-м, 15-м, 16-м, 17-м и 21-м микрорайонах города, срок эксплуатации которых истек.

Сообщается, что в рамках реализации крупномасштабного нового урбанистического проекта китайские инвесторы вложат средства в развитие Сумгайыта, будут снесены деревянные "финские дома", расположенные в существующих жилых массивах, и на их месте будет построен полностью новый городок. По имеющейся информации, проект условно будет носить название "Шанхай". В новом городке планируется возведение современных многоэтажных жилых зданий, торгового центра (AVM), зон развлечений и отдыха, а также объектов социальной инфраструктуры - школ, детских садов и учреждений общественного обслуживания.

Какую компенсацию могут получить жители?

По словам председателя Общества оценщиков Азербайджана Вугара Оруджа, уже проведены предварительные расчеты:

"Я считаю, что в зависимости от расположения объекта на территории Сумгайыта размер компенсации за один квадратный метр должен составлять примерно 2000-2500 манатов. В настоящее время в действующих оценках эта цифра составляет около 1500 манатов, однако на такую сумму невозможно приобрести новое жильё в этих районах. Это связано с тем, что данная сумма отражает лишь текущую рыночную стоимость аварийного дома. Если же компенсация будет установлена в диапазоне 2000-2500 манатов, то появится реальная возможность приобрести квартиру в новостройках на территории Сумгайыта.

Также считаю целесообразным применение одного условия при выплате компенсации. А именно: чтобы жители Сумгайыта могли использовать полученные средства исключительно для приобретения жилья в пределах города Сумгайыт. Поскольку существует вероятность, что граждане переедут в другие города. Между тем Сумгайыт должен развиваться, расширяться и укреплять свои позиции как один из основных городов и промышленных центров страны.

Если на месте старых зданий будут разбиты парки или расширены дороги, в этом случае жителям также должна выплачиваться компенсация. Размер компенсации должен позволять гражданам приобрести жилье в новых зданиях, расположенных как минимум в радиусе одного километра.

Процесс уже начался. По имеющейся у нас информации, на первом этапе жители ряда территорий уже были проинформированы".