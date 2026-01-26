https://news.day.az/world/1811952.html Необычный способ борьбы с последствиями снега в Грузии - ВИДЕО В Грузии нашли необычный способ борьбы с последствиями снегопадов - на помощь людям приходят ездовые коровы и быки. Как передает Day.Az, животные используются для расчистки дорог и доставки необходимых грузов в труднодоступные районы.
Необычный способ борьбы с последствиями снега в Грузии - ВИДЕО
В Грузии нашли необычный способ борьбы с последствиями снегопадов - на помощь людям приходят ездовые коровы и быки.
Как передает Day.Az, животные используются для расчистки дорог и доставки необходимых грузов в труднодоступные районы.
Такой метод позволяет местным жителям справляться с последствиями сильных снегопадов там, где техника не может проехать.
