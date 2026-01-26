Азербайджан выступает за урегулирование ситуации на Ближнем Востоке путем переговоров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции в Баку с министром иностранных дел Государства Израиль Гидеоном Сааром.

"Мы провели обсуждения относительно ситуации на Ближнем Востоке. Мы хотели бы, чтобы прекращение огня, достигнутое в секторе Газа, было долгосрочным. Мы выступаем за мирное решение этих вопросов путем переговоров", - отметил Дж.Байрамов.