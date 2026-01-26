В Азербайджане ожидается снег

27 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами облачно, в основном без осадков.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, ночью и утром возможен слабый моросящий дождь. Северо-западный ветер временами усилится, днем сменится северо-восточным.

По данным ведомства, температура воздуха ночью составит 2-4 °C, днем - 4-6 °C. Атмосферное давление выше нормы - 769 мм рт. ст., влажность - 75-85 %.

В регионах страны местами прогнозируются осадки, возможен снег. На юге осадки могут быть интенсивными. В отдельных районах ожидается туман. Западный ветер в горных и предгорных районах временами усилится.

Температура воздуха ночью составит от 2 °C мороза до 3 °C тепла, днем - 5-9 °C тепла; в горах ночью - от 6 до 11 °C мороза, днем - от 3 °C мороза до 2 °C тепла.

Ночью и утром в горных районах дороги могут быть скользкими из-за наледи.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az