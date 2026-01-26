Ответ Баку на приглашение в Совет мира не мог быть иным

Участие Азербайджана в Совете мира было целесообразным, и наша страна не могла по-иному отреагировать на приглашение Президента Дональда Трампа, который сыграл главную роль в завершении конфликтности в нашем регионе. Он внес огромный вклад в армяно-азербайджанское урегулирование.

Об этом сказал в беседе с Day.Az политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

Одно то, что в присутствии американского лидера была принята соответствующая декларация, закрепляющая установившийся мир между Азербайджаном и Арменией, и состоялось парафирование текста мирного договора между сторонами, предполагало, что Азербайджан и Армения позитивно отреагируют на предложение Президента США участвовать в Совете мира, считает политолог.

"Трамп не был посредником в этом урегулировании, но сыграл роль коспонсора, державы, которая поддержала процесс. Не думаю, что встреча в Вашингтоне и ее результаты вызвали восторг в Москве, Париже или Тегеране. Но эти страны были вынуждены отреагировать позитивно и приветствовать достигнутые соглашения. Что само по себе уже можно считать успехом. Поэтому позитивный ответ Баку на приглашение Дональда Трампа участвовать в новой международной структуре полностью отвечает тем отношениям, которые сформировались между Азербайджаном и Соединенными Штатами. Что касается перспектив Совета, сейчас говорить о них рановато. Время покажет", - сказал Мусабеков.

По словам политолога, опыт Азербайджана в части урегулирования конфликта уже стал достоянием международной общественности. Мы смогли перешагнуть через 35-летню вражду. Хотя мир еще не подписан, позитивные результаты начавшегося процесса - перед глазами. Два года на границе не звучат выстрелы, никто не погибает, и это уже огромный успех, считает Расим Мусабеков. Далее, отметил он, через Азербайджан открыт транзит грузам для Армении, в страну, с которой мы враждовали много лет, пошли азербайджанские нефтепродукты. В свою очередь Армения под патронажем США, скорее всего, уже в этом году приступит к восстановлению коммуникаций через Мегри, то есть к реализации "Маршрута Трампа", который соединит основную часть Азербайджана с Нахчываном.

"Это позитивный факт. Враждебная риторика уходит, диалог идет не только на официальном уровне, но и на уровне гражданского общества. Снизился градус враждебности и в соцсетях, что является очень важным показателем. Каждый успешный кейс заслуживает того, чтобы его внимательно изучали. В этом плане миру есть что перенять у Азербайджана.

Главным месседжем, озвученным Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Давосе, было то, что Азербайджан привержен укреплению мира и сотрудничества в регионе по всему периметру своих границ. Как с соседями по Южному Кавказу, так и с государствами, граничащими с нашим регионом. Это позволит Южному Кавказу полностью реализовать свою миссию и стать мостом как между Востоком и Западом, так и между Севером и Югом. Реализация этой функции предполагает наличие прочного мира и сотрудничества между региональными странами. Именно на этом, на мой взгляд, был сделан акцент в заявлениях азербайджанского лидера в Давосе", - сказал Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева