Молния ударила по людям в Бразилии - десятки ранены
Молния ударила в центральный район столицы Бразилии, ранив более 70 человек во время шторма.
Как передает Day.Az, об этом сообщил местный портал O Hoje.
"Молния ударила, и все упали. Сначала мы ничего не понимали. Потом люди начали вставать и помогать друг другу. Многие побежали. Пожарные и службы скорой помощи уже были на месте, но было слишком много людей", - передаются слова коммерческого представителя Альфредо Сантана.
По предварительным данным, медицинскую помощь получили как минимум 72 человека, около 30 из них направлены в государственные больницы Федерального округа, восемь находились в тяжелом состоянии.
Уточняется, что пожарная служба и департамент здравоохранения Федерального округа организовали экстренное реагирование на месте и продолжают оказывать поддержку пострадавшим.
