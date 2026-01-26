Молния ударила по людям в Бразилии

Молния ударила в центральный район столицы Бразилии, ранив более 70 человек во время шторма.

Как передает Day.Az, об этом сообщил местный портал O Hoje.

"Молния ударила, и все упали. Сначала мы ничего не понимали. Потом люди начали вставать и помогать друг другу. Многие побежали. Пожарные и службы скорой помощи уже были на месте, но было слишком много людей", - передаются слова коммерческого представителя Альфредо Сантана.

По предварительным данным, медицинскую помощь получили как минимум 72 человека, около 30 из них направлены в государственные больницы Федерального округа, восемь находились в тяжелом состоянии.

Уточняется, что пожарная служба и департамент здравоохранения Федерального округа организовали экстренное реагирование на месте и продолжают оказывать поддержку пострадавшим.