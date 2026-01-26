В некоторых частях поселка Бузовна не будет света

В некоторых частях поселка Бузовна будет приостановлено электроснабжение.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ОАО "Азеришыг", 26 января на территории Хазарского районного управления по обеспечению и сбыту электроэнергии будут проводиться ремонтные работы.

В связи с этим с 10:00 до 15:00 будет ограничена подача электроэнергии на улицах Абшерон, Джафара Джаббарлы, Мамеда Намазова и Сидги Рухуллы в поселке Бузовна.

После завершения ремонтных работ указанные территории будут обеспечены более качественным электроснабжением.