В некоторых частях поселка Бузовна не будет света
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ОАО "Азеришыг", 26 января на территории Хазарского районного управления по обеспечению и сбыту электроэнергии будут проводиться ремонтные работы.
В связи с этим с 10:00 до 15:00 будет ограничена подача электроэнергии на улицах Абшерон, Джафара Джаббарлы, Мамеда Намазова и Сидги Рухуллы в поселке Бузовна.
После завершения ремонтных работ указанные территории будут обеспечены более качественным электроснабжением.
