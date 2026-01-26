Вниманию желающих взять кредит в банке

В банках Азербайджана наблюдается рост процентных ставок по кредитам.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, если в прошлом году банки предлагали кредиты под 11-17 процентов, то в настоящее время, в зависимости от условий, минимальные процентные ставки по кредитам начинаются уже с 18 процентов.

По словам экономиста Халида Керимли, рост процентных ставок по кредитам связан с жесткой денежно-кредитной политикой, проводимой Центральным банком. Так, для привлечения большего объема средств от населения банки повышают процентные ставки по депозитам. Это, в свою очередь, означает рост себестоимости ресурсов для банков. В результате более дорогие средства банки вынуждены выдавать в виде кредитов под более высокие проценты, что и приводит к росту кредитных ставок.

Керимли отметил, что Центральный банк не спешит со снижением процентных ставок, поскольку считает, что инфляционные риски еще не полностью устранены. В таких условиях снижение процентных ставок по кредитам в ближайшее время не ожидается.

По мнению экономиста, реальные результаты мер по ужесточению денежно-кредитной политики, начатых примерно три года назад, именно сейчас ощущаются более отчетливо.