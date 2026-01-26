"Борнмут" выкупит защитника у "Милана"

Защитник Алекс Хименес близок к полноценному переходу в "Борнмут", так как английский клуб убедился в целесообразности выкупа его контракта.

Как передает Day.Az, об этом сообщает İdman.biz со ссылкой на журналиста Маттео Моретто.

20-летний футболист станет игроком "Борнмута" на постоянной основе после успешных выступлений в Английской Премьер-лиге (АПЛ), в том числе в матче против "Ливерпуля". Условия соглашения предусматривают обязательный выкуп после выполнения установленного количества матчей во всех турнирах, и Хименес близок к выполнению этого пункта.

Отмечается, что "Борнмут" выплатит "Милану" 22 млн евро плюс бонусы (44-46 млн манатов). При этом в контракте не будет предусмотрено ни права обратного выкупа, ни процента от будущей перепродажи в пользу "Реала", откуда "Милан" ранее приобрел игрока.

В то же время в соглашении между "Миланом" и "Реалом" был прописан пункт о выкупе или получении 50 процентов от суммы трансфера. Таким образом, из 22 млн евро, которые выплатит "Борнмут", "Милан" получит 11 млн евро (22 млн манатов), остальная часть перейдет мадридскому клубу.

Добавим, что Хименес перешел в "Борнмут" на правах аренды в конце летнего трансферного окна и с тех пор стабильно выступает в составе команды в АПЛ.