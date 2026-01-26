https://news.day.az/politics/1811914.html Президент Ильхам Алиев привел нас к великой победе - Наталья Шаровская на платформе Baku Network - ВИДЕО Президент Ильхам Алиев привел нас к великой победе. Как передает Day.Az, об этом сказала народная артистка Азербайджанской Республики Наталья Шаровская в новом выпуске аналитической передачи "Диалог с Тофиком Аббасовым". Представляем вниманию читателей отрывок передачи:
