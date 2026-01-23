Азербайджан всегда был примером гармоничного сосуществования народов - Наталья Шаровская в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым"

На экспертной платформе Baku Network состоялся очередной выпуск аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, гостьей программы стала народная артистка Азербайджанской Республики Наталья Шаровская.

"Мы живем в очень тревожное время, - сказала Н.Шаровская. - Я человек далекий от политики. Я актриса, занимаюсь своим делом, но все, что происходит в мире, невозможно не чувствовать. Страшно смотреть на то, как люди утрачивают доброту, внимание, человечность. Это пугает больше всего".

По словам народной артистки, современное общество нуждается в переосмыслении основ, а возвращение к традициям и культурным истокам - это единственный путь к духовному восстановлению.

Особое внимание Наталья Шаровская уделила теме патриотизма и благодарности государству и руководству страны.

"Я очень благодарна нашему уважаемому Президенту Ильхаму Алиеву, - отметила она. - Он привел нас к победе, к восстановлению суверенитета и территориальной целостности. Это огромное достижение. Мы вернули свои земли, и это навсегда останется в истории. Спасибо главе государства за мудрость, стойкость и заботу о народе".

Артистка подчеркнула, что искусство и культура играют первостепенную роль в сохранении мира.

"Когда говорят музы, замолкают пушки, - напомнила Шаровская. - Театр, музыка, творчество способны объединять людей. Через культуру мы передаем любовь, радость, добро. И если это чувство сохранится - мир будет спасен".

Говоря о мультикультурализме, Шаровская подчеркнула, что это не просто политическая концепция, а исторически сложившаяся часть азербайджанской идентичности.

"Мультикультурализм - это не новомодное слово. Это то, чем Азербайджан всегда жил. У нас никогда не делили людей по нации, вере или цвету кожи. Все конфессии работают вместе: христиане, мусульмане, иудеи. И это - огромная сила", - сказала народная артистка.

Отдельно Шаровская отметила, что Азербайджан всегда был примером гармоничного сосуществования народов, и подчеркнула, что многие иностранцы, приезжая в Баку, убеждаются в искренности этого феномена.

Представляем вниманию читателей полный видеовыпуск передачи: