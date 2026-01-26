В чемпионате Азербайджана повторен рекорд 15-летней давности

В 17-м туре Мисли Премьер-лиги был зафиксирован редкий показатель, связанный с количеством иностранных главных тренеров.

Как передает Day.Az, об этом сообщает İdman.biz со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги.

В матчах тура приняли участие команды под руководством семи иностранных специалистов. Это Вальдaс Дамбраускас ("Сабах"), Курбан Бердыев ("Туран Товуз"), Саша Илич ("Сумгайыт"), Андрей Демченко ("Араз-Нахчыван"), Юрий Вернидуб ("Нефтчи"), Жорже Кашкилья ("Имишли") и Кахабер Цхададзе ("Габала").

Отмечается, что Саша Илич и Кахабер Цхададзе из-за дисквалификации наблюдали за играми своих команд за пределами технической зоны.

Таким образом, в истории чемпионатов Азербайджана был повторен рекорд по числу иностранных главных тренеров, одновременно руководивших командами в одном туре. Подобная ситуация в последний раз фиксировалась в 2011 году. В целом данный показатель ранее наблюдался лишь в сезонах 2008/2009 и 2011/2012.