Азербайджан увеличил экспорт нефти в Грецию

В 2025 году из Азербайджана в Грецию было экспортировано 702,4 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 367,7 млн долларов США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года данный показатель в стоимостном выражении увеличился на 143,4 млн долларов, или в 1,6 раза, а в физическом объеме - на 333,7 тыс. тонн, или в 1,9 раза.

Сообщается, что в отчетный период Греция заняла 7-е место среди стран, импортирующих азербайджанскую нефть.

В 2025 году Азербайджан экспортировал в 21 страну мира 23,4 млн тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на общую сумму 12,1 млрд долларов США.

При этом по сравнению с соответствующим периодом 2024 года стоимостный объем экспорта сократился на 2,4 млрд долларов, или на 16,2%, тогда как в физическом выражении был зафиксирован рост на 215 тыс. тонн, или на 0,9%.

Отмечается, что в 2025 году экспорт данной продукции составил 48,28% от общего объема экспорта страны.