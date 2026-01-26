Президент Ильхам Алиев - дальновидный лидер, который привел свою страну к впечатляющим достижениям - Гидеон Саар
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - дальновидный лидер, который привел свою страну к впечатляющим достижениям.
Как передает Day.Az, об этом сегодня на своей странице в социальной сети X написал министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар по итогам встречи с Президентом Ильхамом Алиевым в Баку.
"У нас состоялась весьма содержательная и интересная встреча в Баку, и я поблагодарил Президента Ильхама Алиева за его дружбу и поддержку еврейской общины в Азербайджане.
Я прибыл в Баку во главе представительной бизнес-экономической делегации, в которую вошли израильские компании и экономические организации, представляющие различные отрасли.
Наша общая цель - углубление партнерства в сферах энергетики, обороны, водных ресурсов, сельского хозяйства, туризма и других направлений.
Мы укрепляем наши стратегические отношения!", - написал Гидеон Саар.
Напомним, что 26 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Государства Израиль Гидеона Саара.
