Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Израиля

26 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Государства Израиль Гидеона Саара.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе беседы была с удовлетворением отмечена состоявшаяся несколько дней назад встреча президентов Азербайджана и Израиля в Давосе, в ходе которой обсуждались вопросы, касающиеся двусторонней повестки дня.

Было подчеркнуто успешное развитие отношений между нашими странами по различным направлениям, в том числе торгово-экономической, энергетической, туристической и других областях, отмечено сотрудничество в области сельского хозяйства, управления водными ресурсами, высоких технологий, а также искусственного интеллекта, был затронут вклад взаимных визитов и контактов на различных уровнях в дело углубления сотрудничества.

Также была отмечена роль межправительственной комиссии, подчеркнуто, что недавно было проведено очередное заседание комиссии.

Гидеон Саар сообщил, что в ходе визита его сопровождают представители крупного бизнеса и деловых кругов, подчеркнул, что предстоящий в рамках визита азербайджано-израильский бизнес-форум, будет способствовать развитию торгово-экономических отношений между двумя странами. Он поблагодарил Президента Ильхама Алиева за заботу о еврейской общине в Азербайджане на государственном уровне.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Новость обновляется