Джастин Гейджи получил бонус за лучший бой на UFC 324

По итогам турнира UFC 324, который прошел в ночь с 24 на 25 января в Лас-Вегасе, американский боец смешанных единоборств Джастин Гейджи был удостоен бонуса за лучший бой вечера.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, награда была присуждена Гейджи за поединок против бойца из Великобритании Пэдди Пимблетта.

Отметим, что в соответствии с новыми правилами UFC размер бонусов был увеличен и теперь составляет 100 тысяч долларов (170 тысяч манатов). Ранее дополнительные выплаты бойцам составляли 50 тысяч долларов (85 тысяч манатов).

Таким образом, Джастин Гейджи за карьеру заработал на бонусах один миллион долларов (1,7 млн манатов).

Добавим, что начиная с турнира UFC 324 была введена дополнительная выплата за досрочную победу. Каждый боец, завершивший поединок до финального гонга, получает 25 тысяч долларов (42,5 тысячи манатов) сверх гонорара. На прошедшем турнире было зафиксировано пять досрочных побед.