На Филиппинах неизвестные напали на мэра - ВИДЕО

На мэра небольшого городка на филиппинском острове Минданао было совершено покушение. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Нападавшие открыли огонь из РПГ и автоматов по бронированному внедорожнику чиновника. Охрана вывела автомобиль из зоны обстрела. Мэр не пострадал.