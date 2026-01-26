На Филиппинах неизвестные напали на мэра

На мэра небольшого городка на филиппинском острове Минданао было совершено покушение.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Нападавшие открыли огонь из РПГ и автоматов по бронированному внедорожнику чиновника.

Охрана вывела автомобиль из зоны обстрела. Мэр не пострадал.