На Филиппинах неизвестные напали на мэра - ВИДЕО
На мэра небольшого городка на филиппинском острове Минданао было совершено покушение.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Нападавшие открыли огонь из РПГ и автоматов по бронированному внедорожнику чиновника.
Охрана вывела автомобиль из зоны обстрела. Мэр не пострадал.
