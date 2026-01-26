В Азербайджане продается мясо из Сомали?

Из Сомали в Азербайджан никогда не ввозились мясные продукты с целью продажи.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил председатель правления Азербайджанского института продовольственной безопасности Али Набиев, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года.

По его словам, только во время паломничества хадж в Саудовскую Аравию из разных стран ввозятся мясные продукты.

При поддержке посольства Саудовской Аравии в прошлом году в нашу страну было ввезено около 45 тонн мясной продукции в некоммерческих целях. Он отметил, что эта продукция представляла собой жертвенное мясо и была доставлена в страну в гуманитарных целях.

Отметим, что в последнее время в СМИ распространялась информация о якобы ввозе мяса из Сомали в Азербайджан.