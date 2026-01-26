Rheinmetall и OHB обсуждают создание немецкого аналога Starlink

Немецкие компании Rheinmetall и OHB обсуждают создание военного спутникового интернет-сервиса по образцу Starlink для бундесвера.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

"Ведется обсуждение партнерства, которое даст группам доступ к доле от бюджета Берлина в размере €35 млрд на военные космические технологии", - говорится в материале.

По данным FT, планируемое совместное предприятие будет претендовать на многомиллиардный контракт по созданию защищенной спутниковой сети связи на низкой околоземной орбите для немецких вооруженных сил. Чиновники называют проект "военным Starlink для бундесвера".

Издание уточняет, что переговоры ведутся на фоне стремления Германии быстро нарастить военные возможности и снизить зависимость от США. Rheinmetall, традиционно производившая танки и боеприпасы, в конце прошлого года получила первый космический контракт на €2 млрд на производство спутников совместно с финской компанией Iceye.