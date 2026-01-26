Самир Мамедов назначен CEO «Birmarket»

В руководстве ведущей электронной торговой платформы Азербайджана "Birmarket" произошли изменения. На должность главного исполнительного директора (CEO) компании назначен Самир Мамедов. Он приступил к исполнению своих обязанностей с 5 января 2026 года. Ранее эту должность занимал Рауф Гуламалиев, который продолжит сотрудничество с "Pasha Group" в качестве советника.

Ранее Самир Мамедов занимал должность главного исполнительного директора (CEO) финтех-стартапа "PashaPay", занимавшегося развитием первой в Азербайджане крупномасштабной электронной платёжной системы.

Отметим, что "Birmarket" является одним из ведущих брендов экосистемы Bir - первой полностью интегрированной цифровой экосистемы на Кавказе.

"Birmarket", как мультикатегорийный маркетплейс, предлагает своим клиентам широкий ассортимент товаров для удовлетворения повседневных потребностей. Платформа объединяет товары из различных категорий в одном месте, обеспечивая удобный и доступный процесс покупок. Являясь частью экосистемы Bir, как клиенты, так и партнёры могут пользоваться интегрированными платёжными решениями, возможностями кредитования и рассрочки, программой "Bir Bonus", а также другими преимуществами экосистемы.