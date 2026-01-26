https://news.day.az/economy/1811916.html Обнародован объем страхового рынка в Азербайджане Страховой рынок Азербайджана развивается. Объем страхования в стране уже составляет около 1,5 миллиарда манатов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня заявил исполнительный директор Центра анализа и коммуникации экономических реформ Вусал Гасымлы на презентации учебного пособия под названием InsurTech, подготовленного возглавляемым им учреждением совместно с Академией государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики и Ассоциацией страховщиков Азербайджана.
