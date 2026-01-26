Вниманию поступающих в магистратуру

Подача заявлений на участие во вступительном экзамене в магистратуру для бакалавров проходит онлайн. Прием документов продлится сегодня до 23:59.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственном экзаменационном центре.

По состоянию на 09:00 26 января свои заявления подтвердили 20 346 бакалавров (азербайджанское отделение - 18 542; русское отделение - 1 804).

Тем, у кого еще нет личного кабинета, необходимо сначала создать его на сайте ekabinet.dim.gov.az и пополнить счет на нужную сумму для подачи заявления. Ознакомиться с доступными способами оплаты можно на странице epayment.dim.gov.az.

После этого бакалавр заполняет и подтверждает "Электронное заявление бакалавра", используя имя пользователя и пароль своего кабинета. В экзамене смогут участвовать только те, кто подтвердил электронное заявление.

Экзамен пройдет 15 февраля 2026 года. Пропуск на экзамен участники смогут распечатать за 4-5 дней до даты проведения.