Индийский лоукостер приостановил рейсы через Иран

Индийская бюджетная авиакомпания IndiGo отменила рейсы в Тбилиси, Алма-Ату, Ташкент и Баку до 28 января из-за ситуации вокруг Ирана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщили в компании.

"Мы внимательно следим за развитием событий в регионе вокруг Ирана и заблаговременно пересматриваем расписание полетов, поскольку безопасность - наш главный приоритет", - написала авиакомпания в соцсети X.

Рейсы, которые проходят через воздушное пространство Ирана, будут перенаправлены или отменены, чтобы избежать возможных рисков.