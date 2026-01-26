https://news.day.az/world/1811894.html Индийский лоукостер приостановил рейсы через Иран Индийская бюджетная авиакомпания IndiGo отменила рейсы в Тбилиси, Алма-Ату, Ташкент и Баку до 28 января из-за ситуации вокруг Ирана. Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщили в компании.
Индийский лоукостер приостановил рейсы через Иран
Индийская бюджетная авиакомпания IndiGo отменила рейсы в Тбилиси, Алма-Ату, Ташкент и Баку до 28 января из-за ситуации вокруг Ирана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщили в компании.
"Мы внимательно следим за развитием событий в регионе вокруг Ирана и заблаговременно пересматриваем расписание полетов, поскольку безопасность - наш главный приоритет", - написала авиакомпания в соцсети X.
Рейсы, которые проходят через воздушное пространство Ирана, будут перенаправлены или отменены, чтобы избежать возможных рисков.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре