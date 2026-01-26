Канада отвергла возможность свободной торговли с Китаем

Канада не собирается заключать соглашение о свободной торговле с Китаем.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни.

Политик отметил, что страна уважает свои обязательства" по трехстороннему соглашению с США и Мексикой, которое требует от любой из трех стран заблаговременно уведомлять другую, если она захочет заключить соглашение о свободной торговле со страной, не являющейся рыночной, в частности с Китаем.

"У нас были некоторые проблемы в торговле с Китаем, возникшие в течение последних двух лет, но мы их успешно решили", - приводит слова Карни телеканал CBC.

Он пояснил, что речь идет о торговле китайскими электромобилями, сельскохозяйственной продукцией и рыбой.