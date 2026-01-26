Семикратный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер больше не прикован к постели и может передвигаться по дому в инвалидном кресле с помощью медицинского персонала.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, близкого к семье Шумахера, 56-летний немецкий пилот находится под круглосуточным наблюдением команды врачей и сиделок в своем особняке на берегу Женевского озера в Швейцарии. Бывший руководитель команды "Феррари" Жан Тодт, сохранивший тесную дружбу с семьей, регулярно навещает Шумахера и вместе с ним смотрит прямые трансляции этапов "Формулы-1".

В декабре 2013 года Шумахер получил серьезные травмы головы во время катания на горных лыжах. Последние сообщения о его здоровье от членов семьи Шумахера датируются сентябрем 2021 года. Тогда на Netflix вышел документальный фильм о гонщике, в котором его близкие сообщили, что он не способен самостоятельно передвигаться и общаться.