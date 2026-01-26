https://news.day.az/society/1811964.html В этой части Сумгайыта ожидаются перебои с водоснабжением В городе Сумгайыт на территории 9-го микрорайона произошла авария на магистральном водопроводе.
В этой части Сумгайыта ожидаются перебои с водоснабжением
В городе Сумгайыт на территории 9-го микрорайона произошла авария на магистральном водопроводе.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Управление водоснабжения города, работы по устранению аварии на магистральном водопроводе, проходящем через 9-й микрорайон, могут вызвать временные перебои с водоснабжением в некоторых районах города в течение дня.
"Благодарим абонентов за понимание", - говорится в сообщении ведомства.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре