В этой части Сумгайыта ожидаются перебои с водоснабжением

В городе Сумгайыт на территории 9-го микрорайона произошла авария на магистральном водопроводе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Управление водоснабжения города, работы по устранению аварии на магистральном водопроводе, проходящем через 9-й микрорайон, могут вызвать временные перебои с водоснабжением в некоторых районах города в течение дня.

"Благодарим абонентов за понимание", - говорится в сообщении ведомства.