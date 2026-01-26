Азербайджан и Израиль планируют увеличить количество авиарейсов

Ожидается увеличение количества авиарейсов между Азербайджаном и Израилем.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с израильским коллегой Гидеоном Сааром.

Байрамов отметил, что в настоящее время между Азербайджаном и Израилем выполняется 20 рейсов.

"В зависимости от результатов переговоров ожидается увеличение этого количества", - отметил министр.

Кроме того, по его словам, в 2025 году количество туристов из Израиля, прибывших в Азербайджан, удвоилось по сравнению с 2024 годом.

Как сообщали ранее в AZAL, в сфере воздушного транспорта между Азербайджаном и Израилем наблюдается непрерывная динамика роста. В продолжение этой тенденции AZAL планирует в ближайшем будущем увеличить количество рейсов в этом направлении. С мая 2026 года планируется увеличить количество еженедельных рейсов между Баку и Тель-Авивом до 21. Этот шаг станет важным этапом в расширении авиасообщения и увеличении взаимного пассажиропотока.