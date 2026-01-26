Назначены арбитры на матч "Ливерпуль" - "Карабах"

Стали известны арбитры футбольного матча восьмого тура основной стадии Лиги чемпионов УЕФА между английским "Ливерпулем" и азербайджанским "Карабахом", который пройдет в Англии.

Как передает Day.Az, об этом сообщает İdman.biz со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Главным арбитром встречи назначен словак Иван Кружляк.

Судейские назначения:

Главный арбитр: Иван Кружляк (Словакия)

Ассистенты: Бранислав Ганцко, Ян Позор (Словакия)

Четвертый судья: Петер Кралович (Словакия)

VAR: Пол ван Букел (Нидерланды)

AVAR: Ян Ботерберг (Бельгия)

Отметим, что матч "Ливерпуль" - "Карабах" состоится в ночь с 28 на 29 января и начнется в 00:00 по бакинскому времени.