https://news.day.az/sport/1811977.html Назначены арбитры на матч "Ливерпуль" - "Карабах" Стали известны арбитры футбольного матча восьмого тура основной стадии Лиги чемпионов УЕФА между английским "Ливерпулем" и азербайджанским "Карабахом", который пройдет в Англии. Как передает Day.Az, об этом сообщает İdman.biz со ссылкой на официальный сайт УЕФА. Главным арбитром встречи назначен словак Иван Кружляк. Судейские назначения:
Главный арбитр: Иван Кружляк (Словакия)
Назначены арбитры на матч "Ливерпуль" - "Карабах"
Стали известны арбитры футбольного матча восьмого тура основной стадии Лиги чемпионов УЕФА между английским "Ливерпулем" и азербайджанским "Карабахом", который пройдет в Англии.
Как передает Day.Az, об этом сообщает İdman.biz со ссылкой на официальный сайт УЕФА.
Главным арбитром встречи назначен словак Иван Кружляк.
Судейские назначения:
Главный арбитр: Иван Кружляк (Словакия)
Ассистенты: Бранислав Ганцко, Ян Позор (Словакия)
Четвертый судья: Петер Кралович (Словакия)
VAR: Пол ван Букел (Нидерланды)
AVAR: Ян Ботерберг (Бельгия)
Отметим, что матч "Ливерпуль" - "Карабах" состоится в ночь с 28 на 29 января и начнется в 00:00 по бакинскому времени.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре